chi sono mattia e roberto gli amici di sempio perquisiti

Sono prorompenti gli sviluppi nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi: i carabinieri di Milano, su delega della Procura di Pavia, hanno esteso le perquisizioni anche alle abitazioni di Roberto Freddi e Mattia Capra, i due amici "storici" di Andrea Sempio e, insieme a lui, tra gli ultimi a frequentare la casa di via Pascoli prima del 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, i nomi di Freddi e Capra compaiono già in una relazione tecnica dell'8 febbraio 2024: quel documento spiegava come si fosse proceduto a procurare il DNA di Sempio frugando tra i rifiuti di casa Poggi, e citava altresì "gli altri individui frequentanti la casa della vittima" — appunto Mattia Capra, Marco Poggi e Roberto Freddi — dai cui rifiuti erano stati prelevati campioni biologici per confronti con le tracce trovate sotto le unghie di Chiara.