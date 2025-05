Chi sono i giovani che combattono nella resistenza birmana

I giovani combattenti della resistenza birmana si battono per la libertà e la giustizia, affrontando un regime oppressivo nonostante il cessate il fuoco post-terremoto del 28 marzo. In questo contesto, esploriamo le loro esperienze quotidiane, le sfide che affrontano e le speranze per un futuro migliore per la Birmania. Guarda il video per scoprire di più.

Nonostante il cessate il fuoco dichiarato dopo il terremoto del 28 marzo, l'esercito birmano non ha fermato i bombardamenti. Com'è la vita dei ribelli e quali sono le loro speranze per il futuro del paese.

