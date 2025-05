Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | i casi e le anticipazioni del 14 maggio 2025

Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, non perdere l'appuntamento con "Chi l'ha visto?" su Rai 3. Federica Sciarelli guiderà una puntata densa di novità e casi avvincenti, pronta a offrire aggiornamenti e approfondimenti. Sintonizzati alle 21:20 per scoprire tutto ciò che è emerso negli ultimi casi e le anticipazioni di questa serata.

La puntata di Chi l'ha visto?, in onda su Rai 3 mercoledì 14 maggio 2025, si preannuncia molto interessante. La conduzione è affidata come sempre a Federica Sciarelli. Puntata ricca di novità quella di Chi l'ha visto?, in onda mercoledì 14 maggio su Rai 3 a partire dalle 21:20. Federica Sciarelli torna in prima serata con il popolare programma che si occupa di fatti di cronaca e misteri non ancora risolti. Come di consueto, nella nuova puntata ci sarà spazio per gli appelli da parte delle famiglie che stanno vivendo un momento difficile in quanto stanno cercando delle persone scomparse. Le anticipazioni di Chi l'ha visto? del 14 maggio Nella puntata odierna di Chi l'ha visto? si parlerà del caso di Liliana Resonivich, ritrovata senza vita il 5 . 🔗Leggi su Movieplayer.it