Chi l’ha visto? nella diretta di stasera gli ultimi aggiornamenti su Liliana Resinovich

Questa sera, alle 21.20 su Rai 3, torna "Chi l'ha visto?" con un nuovo appuntamento condotto da Federica Sciarelli. Il programma, che da anni si occupa di cronaca nera e giudiziaria, offrirà gli ultimi aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich, coinvolgendo gli affezionati telespettatori in un racconto di tensione e mistero.

Il racconto di Chi l’ha visto? torna in onda su Rai 3 dalle 21.20 di stasera con una nuova diretta condotta da Federica Sciarelli. Anche per questo mercoledì 14 maggio 2025 il longevo programma di cronaca nera e giudiziaria della Rai si rivolge agli affezionati telespettatori con gli ultimi aggiornamenti sui più importanti gialli del momento. Chi l’ha visto?, stasera la nuova diretta con gli ultimi aggiornamenti su Liliana Resinovich. Per la puntata di Chi l’ha visto? di stasera 14 maggio il principale caso previsto in scaletta è quello di Liliana Resinovich. La squadra di inviati diretta da Sciarelli continua a chiedersi com’è morta Liliana, ripercorrendo la battaglia tra consulenti per quel che riguarda la frattura sul corpo della donna. Chi l’ha provocata? Interrogativi inevitabili, anche viste le recenti dichiarazioni del preparatore anatomico. 🔗Leggi su Apmagazine.it © Apmagazine.it - “Chi l’ha visto?”, nella diretta di stasera gli ultimi aggiornamenti su Liliana Resinovich

Cosa riportano altre fonti

'Chi l'ha visto?', colpo di scena sulla morte di Liliana Resinovich: l'ammissione che ribalta le indagini

libero.it scrive: Anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 7 maggio 2025: in studio con Federica Sciarelli novità sulla scomparsa di Gina e Clara e tutti i nuovi appelli.

Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 7 maggio 2025

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Chi l'ha visto stasera in tv mercoledì 30 aprile su Rai 3: anticipazioni, casi e servizi del programma con Federica Sciarelli

Secondo corrieredellumbria.it: Riparte dal mistero sulla morte di Liliana Resinovich il nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? stasera in tv mercoledì 30 aprile su Rai 3. Sebastiano, indagato per omicidio, amplia il pool di consule ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federica Panicucci sotto choc a Mattino 5, non può credere a quello che ha visto

La mattina del 7 gennaio a Mattino 5 Federica Panicucci ha parlato di uno dei temi più clamorosi delle ultime ore.