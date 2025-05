Chi l’ha visto? anticipazioni del 14 maggio Il Caso Liliana Resinovich | Chi ha provocato la frattura?

Stasera, 14 maggio, "Chi l’ha visto?" torna con un nuovo appuntamento, approfondendo il misterioso caso di Liliana Resinovich. Al centro della puntata, la domanda cruciale: “Chi ha provocato quella frattura?”. Con la conduzione di Federica Sciarelli, il programma esplorerà anche altre scomparse e casi di cronaca irrisolti, cercando verità e giustizia.

Stasera 14 maggio Chi l'ha visto? torna con una nuova puntata: il programma si concentra sui casi di cronaca irrisolti e si torna sul Caso Liliana Resinovich. "Chi ha provocato quella frattura?", questa la domanda al centro della puntata condotta da Federica Sciarelli. Si parla anche della scomparsa di Daniela Ruggi, del caso di Mara Favro e, come sempre, il programma condivide gli appelli e le richieste di aiuto ricevute in redazione. Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 14 maggio: il Caso Liliana Resinovich. Il 14 maggio torna in onda Chi l'ha visto?: il programma condotto da Federica Sciarelli cerca di rispondere alle tante, troppe domande che ancora oggi avvolgono la morte di Liliana Resinovich. Omicidio o suicidio? Questi sono i dubbi, anche se, per il momento, l'unico indagato per la sua morte risulta il marito, ovvero Sebastiano Visintin, che si è sempre detto innocente.

