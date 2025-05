Chi era Samuel French attore scomparso a 45 anni e scoperto da Scorsese?

Samuel French, promettente attore scoperto da Martin Scorsese, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico con ruoli in "Killers of the Flower Moon" e "Fear the Walking Dead". La sua scomparsa a soli 45 anni, confermata dall'amico regista Paul Sinacore, ha scosso l'industria, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo conosceva.

Samuel French, attore noto per i suoi ruoli in Killers of the Flower Moon e Fear the Walking Dead, è scomparso all’età di 45 anni. La notizia della sua morte è stata confermata da Paul Sinacore, amico e regista, che lo aveva recentemente diretto nel suo ultimo lavoro, Towpath, attualmente in fase di post-produzione. Sinacore ha voluto rendere omaggio all’uomo e all’artista con parole sentite: “Samuel era un caro amico e un attore incredibile. Nel ruolo del detective Bernard Crooke in Towpath ha dato tutto sé stesso e si vedeva. Aveva un’intensità rara, un fuoco per la recitazione che ardeva in ogni scena: senza filtri, senza paura”. Ha poi aggiunto, con dolore: “Vorrei solo che avesse potuto vedere il montaggio finale. Era unico nel suo genere e rimarrà per sempre nei nostri cuori. Il mio pensiero va alla sua famiglia, in particolare a sua figlia, che amava profondamente”. 🔗Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Chi era Samuel French, attore scomparso a 45 anni e scoperto da Scorsese?

