Chi era Rodolfo Fiesoli il Guru della setta del Forteto morto a 83 anni Le vittime degli abusi | I suoi adepti tuttora attivi

Rodolfo Fiesoli, guru della setta del Forteto, è morto a 83 anni, lasciando un'eredità controversa segnata da abusi. Fondatore della comunità nel Mugello, ha accolto bambini in affidamento, ma le sue pratiche hanno suscitato gravi accuse. Le vittime degli abusi e gli adepti, ancora attivi, testimoniano un capitolo oscuro della storia italiana.

È morto Rodolfo Fiesoli, fondatore e leader per trent’anni della comunità del Forteto, una realtà comunitaria vicino Mugello in cui, a partire dal 1977, erano stati accolti bambini in affidamento. Quella del Forteto al tempo di Fiesoli veniva considerata come una comunità con finalità educative e sociali salvo poi essere coinvolta in numerosi casi di violenza sessuale ed abusi su adulti e minori. Chi era Rodolfo Fiesoli e cosa accadeva nella comunità di Forteto. Nel 1977, Rodolfo Fiesoli, insieme a Luigi Goffredi, diede vita a una comunità nel Mugello, strutturata attorno a una vasta azienda agricola, che venne a lungo considerata un modello esemplare dal Tribunale dei minori, dai servizi sociali e da alcuni ambienti politici. Le prime inchieste della Procura di Firenze inziarono già nel 1978, un solo anno dopo l’apertura della struttura, ma nonostente l’arresto di entrambi i fondatori, il tribunale di Firenze continuò ad affidare minori alla comunità di Forteto. 🔗Leggi su Open.online

