Chi era José Pepe Mujica il Nelson Mandela dell' Uruguay

José "Pepe" Mujica, ex-presidente dell’Uruguay e simbolo di resilienza e giustizia sociale, è spesso paragonato a Nelson Mandela per il suo impegno politico e umano. Morto a 89 anni, Mujica ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti dei più deboli, diventando un'icona dell'altruismo e della democrazia in America Latina.

Il Nelson Mandela dell’Uruguay: così potrebbe essere ricordato José “Pepe” Mujica, l’ex-presidente dell’Uruguay morto ieri di cancro all’età di 89 anni. Come il leader sudafricano,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chi era José "Pepe" Mujica, il Nelson Mandela dell'Uruguay

Potrebbe interessarti su Zazoom

JOSÉ MOURINHO PREPARA LA SUA SQUADRA PER UEFA EURO 2024

Nel primo spot della campagna, la leggenda degli allenatori Mourinho, con il suo inconfondibile stile, ispira il team TOPPS in vista dell’imperdibile competizione che si terrà in Germania quest’estate.