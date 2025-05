Chi era Emma Teresa Meneghetti l’anziana uccisa da un 15enne a Milano | era amica di famiglia del ragazzo

Emma Teresa Meneghetti, un'anziana di 82 anni, è stata tragicamente uccisa da un ragazzo di 15 anni, con il quale aveva un legame di amicizia tra famiglie. Il suo omicidio, avvenuto a Milano, ha scosso la comunità e sollevato interrogativi su dinamiche familiari e giovanili. Scopriamo di più su questa drammatica vicenda.

Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, conosceva bene il ragazzo di 15 anni che l'ha prima colpita con una lampada e poi strangolata a morte. Le due famiglie vivevano vicine.

Chi era Emma Teresa Meneghetti, l’anziana uccisa da un 15enne a Milano: la mamma del ragazzo era la sua badante

Quindicenne strangola e uccide a colpi di lampada un'amica di famiglia, poi confessa. La mamma chiama la polizia: «Venite a prenderlo»

Milano, 15enne uccide l'anziana ex vicina di casa: strangolata e poi finita a colpi di lampada. La mamma chiama la polizia: è stato lui

