Chi è Stefania Corona ex moglie di Alvaro Vitali? Mi sono sentita nell’ombra

Stefania Corona è una cantautrice e attrice italiana, nota per essere stata moglie dell’attore Alvaro Vitali, celebre per il ruolo di Pierino nella commedia italiana. Ultimamente, è al centro della cronaca rosa per le sue dichiarazioni riguardo il matrimonio al capolinea con l’attore. “Siamo stati una coppia. Poi lui pensava molto a se stesso e mi sono sentita nell’ombra” ha dichiarato l’attrice. Nata a Montréal nel 1961 da genitori italiani, Stefania si trasferì a Roma durante l’infanzia, crescendo nel quartiere di Monteverde Vecchio. Fin da giovane, mostrò una forte passione per la musica, ispirata dal padre batterista e da artisti come Mia Martini. A 13 anni scriveva già le sue prime canzoni. Dopo essersi diplomata al Conservatorio in chitarra classica e pianoforte, intraprese una carriera musicale che la portò a esibirsi in locali romani e a partecipare a trasmissioni televisive come “Buona Domenica” e il “Maurizio Costanzo Show”. 🔗Leggi su Nonsolo.tv