Peyton Stearns è una giovane promessa del tennis americano che si è distinta nel circuito per la sua grinta e il talento. Nella semifinale degli Internazionali d'Italia, affronterà l'azzurra Jasmine Paolini, che ha impressionato con vittorie su avversarie di alto calibro, consolidando così il suo posto tra le migliori del mondo.

Jasmine Paolini affronterà Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d’Italia. L’azzurra ha confermato il suo status di numero 5 del mondo sconfiggendo rivali di una certa caratura come la tunisina Ons Jabeur, la lettone Jelena Ostapenko e la russa Diana Shnaider, ma a sorprendere è stata la statunitense: si è presentata nella Capitale da numero 42 del mondo e ha prevalso su grandi avversarie come la connazionale Madison Keys, la giapponese Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina. La 23enne ha già firmato un record, diventando la prima giocatrice in Era Open a vincere tre partite di fila in un torneo WTA al tie-break del terzo set. In questo modo ha infatti eliminato due Campionesse Slam (Osaka e Keys) e la due volte vincitrice al Foro Italico (Stearns nel 2017 e nel 2018). Inoltre l’americana è diventata la prima atleta a raggiungere la semifinale nella Città Eterna al debutto dopo la magia firmata da Daria Saville nel 2014, risalendo virtualmente al 26mo posto nel ranking WTA. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Peyton Stearns: una rivelazione americana per Jasmine Paolini in semifinale a Roma

Chi è Peyton Stearns: una rivelazione americana per Jasmine Paolini in semifinale a Roma

