Chi è Mario Corsi dettoMarione? Dal passato turbolento alle radio | riaperte le indagini sul caso Fausto e Iaio

Mario Corsi, noto come "Marione", è un controverso conduttore radiofonico romano con un passato turbolento come ex militante dei Nuclei Armati Rivoluzionari. La sua storia si intreccia con le riaperte indagini sul caso Fausto e Iaio, alimentando l'interesse pubblico su uno dei periodi più bui della storia italiana.

Mario Corsi (Roma, 26 agosto 1958) è un conduttore radiofonico ed ex terrorista italiano. Soprannominato "Marione", ex militante dei Nuclei Armati Rivoluzionari – organizzazione terroristica di estrema destra attiva fra il 1977 e il 1981 – è stato accusato di numerosi fatti di cronaca nera, fra cui gli omicidi di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due studenti milanesi appartenenti al centro sociale Leoncavallo, e di Ivo Zini, studente universitario romano con simpatie di sinistra. In seguito a un lungo percorso giudiziario, che lo ha visto in un primo tempo condannato, Corsi nel 1989 è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Zini con sentenza definitiva in Cassazione, mentre il caso Tinelli e Iannucci è stato archiviato nel 2000 per insufficienza di prove (alcuni elementi erano indiziari, mentre altre prove sono state distrutte o sono sparite).

