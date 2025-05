Chi è Edoardo Zambanini | un nome nuovo per l’Italia nelle corse di un giorno

Edoardo Zambanini è una promessa emergente del ciclismo italiano, distinguendosi nelle corse di un giorno. Il giovane talento della Bahrain-Victorious ha dimostrato il suo potenziale con una straordinaria volata nella quinta tappa del Giro d’Italia 2025, consolidando la sua posizione nel panorama ciclistico e garantendosi un futuro brillante nel team.

Edoardo Zambanini ha mostrato un grande potenziale tecnico e agonistico durante la volata che ha deciso la quinta tappa del Giro d'Italia 2025. Il portacolori della Bahrain-Victorious, di cui difende i colori dal 2022 e con cui ha siglato un contratto che copre anche la prossima stagione, si è reso protagonista di una splendida rimonta da dietro, è sfrecciato a gran velocità accanto alle transenne ed è andato a contendere la vittoria a Mads Pedersen. Il 24enne ha palesato una notevole personalità nello sprint di Matera e ha rimontato pedalata su pedalata, fermandosi a meno di mezza ruota dal successo al termine di una frazione in cui ha lavorato per i capitani Damiano Caruso e Antonio Tiberi. Il nativo di Riva del Garda ha avuto l'ardore di affiancare la maglia rosa, uno specialista delle volate e già Campione del Mondo, a dimostrazione di un potenziale che è ancora tutto da esprimere.

