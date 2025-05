Chi è don Jordan Coraglia il prete arrestato a Brescia per detenzione di materiale pedopornografico

Don Jordan Cogliati, parroco di Castelcovati e presidente della Nazionale Sacerdoti Italia Calcio, è stato arrestato a Brescia per detenzione di materiale pedopornografico. Il suo coinvolgimento in attività calcistiche, unito alla sua posizione ecclesiastica, ha scioccato la comunità. Scopri di più sui dettagli di questa drammatica vicenda.

Don Jordan Cogliati, parroco di Castelcovati dal 2018, è anche il presidente della Nazionale Sacerdoti Italia Calcio ed ex stella della nazionale di calcetto dei preti. 🔗Leggi su Fanpage.it

