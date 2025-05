Chi è davvero la donna degli affitti fantasma nella casa alle porte di Torino | incassate decine di migliaia di euro e più di cento famiglie beffate

Chi è realmente la donna degli affitti fantasma alle porte di Torino? Dietro la sua parlantina affascinante e l'atteggiamento amichevole si cela una realtà inquietante: decine di migliaia di euro incassati e oltre cento famiglie truffate. Molti la descrivono come spietata e senza scrupoli, e ora si teme che la verità su di lei possa essere ancora più sconvolgente.

Conquista la fiducia delle sue vittime con ottima parlantina e atteggiamenti all’apparenza molto gentili. In realtà, con il senno di poi, di lei tanti raccontano: "È spietata, perfida e senza scrupoli". Tant’è vero che, se sarà confermato lo scenario che emerge in questi giorni e dovrà essere. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Chi è davvero la donna degli affitti fantasma nella casa alle porte di Torino: incassate decine di migliaia di euro e "più di cento famiglie beffate"

Cosa riportano altre fonti

Affitti 'fantasma' nel Vicentino, 6 denunce

Scrive msn.com: (ANSA) - VICENZA, 29 MAR - Un'operazione congiunta della polizia locale del Nordest vicentino e della Guardia di finanza, ha sgominato a Thiene (Vicenza) un vasto giro di affitti in nero ...

Boom affitti brevi : "Oltre 300mila presenze fantasma per le statistiche Istat"

Segnala msn.com: "Uno scostamento – osserva – dovuto al fenomeno ancora da inquadrare degli affitti brevi: che non vanno demonizzati, ma che devono emergere anche nei dati ufficiali delle statistiche ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.