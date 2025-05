Chi ci sarà ai colloqui di pace sull’Ucraina di Istanbul | Zelensky presente dubbi su Putin e Trump

A meno di 24 ore dall'inizio dei colloqui di pace sull'Ucraina a Istanbul, si conferma la presenza di Volodymyr Zelensky. Resta incerta la partecipazione di Donald Trump e Vladimir Putin, alimentando dubbi e interrogativi sulle prospettive di una reale intesa. Il confronto si preannuncia cruciale per il futuro della regione.

Putin sarebbe anche disposto ad avviare negoziati, ma a condizione che Kiev riconosca la cattura del 30 per cento del territorio ucraino, ha detto Zelensky.