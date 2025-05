Cherki Atalanta priorità per rinforzare l’attacco Offerta in arrivo? Il piano dei nerazzurri

L'Atalanta punta forte su Cherki per rinforzare il proprio attacco. La società bergamasca sta preparando un'offerta per il talento francese, già nel mirino da gennaio. Con il mercato estivo alle porte, l'interesse per il giovane attaccante si fa sempre più concreto, come confermato da quanto riportato da CalcioNews24.

Cherki Atalanta, l’attaccante più desiderato dalla squadra nerazzurro per l’estate. Bozza di offerta? La situazione attuale di mercato Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l’Atalanta è ancora intenzionata a portare Cherki a Bergamo: un dato di fatto considerando sia l’interesse di gennaio che ovviamente delle potenzialità del giocatore. Offerte? Per ora grandissimo interesse, ma se dovesse . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cherki Atalanta, priorità per rinforzare l’attacco. Offerta in arrivo? Il piano dei nerazzurri

