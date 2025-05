Chef parrucchiere e manicure | su Airbnb arrivano i servizi

Airbnb amplia la sua offerta, introducendo servizi di chef, parrucchiere e manicure direttamente a casa. Questa novità consente agli ospiti di prenotare prestazioni professionali in loco, trasformando il soggiorno in un’esperienza unica. Le "esperienze" sono ripensate anche per i locali, arricchendo l’app con nuove possibilità già disponibili con il recente aggiornamento.

La piattaforma per gli affitti brevi introduce la possibilità di prenotare prestazioni professionali in loco. Ripensate totalmente anche le “esperienze”, pensate anche per i locals. Tutte le novità in arrivo da subito con l’aggiornamento dell’app 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chef, parrucchiere e manicure: su Airbnb arrivano i servizi

