Chef massaggi sport | Airbnb ora offre anche esperienze e servizi

Roma, 14 mag. (askanews) - Non solo alloggi, ora su Airbnb si potranno prenotare anche massaggi e chef a domicilio, personal trainer, esperienze. Facciamo "concorrenza agli hotel che offrono servizi", ha dichiarato l'amministratore delegato Brian Chesky a Los Angeles, lanciando la app rinnovata che punta, ha detto, a offrire "case fantastiche con servizi che le rendono ancora più speciali". Dieci al momento le categorie di servizi prenotabili in 260 citta, un elenco in aumento, tra visite a monumenti, musei, tour gastronomici, sport, avventure nella natura. "Ci sono molte altre esperienze che stiamo per lanciare, quindi vedrete molto di più nei prossimi mesi e anni, con servizi e esperienze. Sono davvero entusiasta" ha detto Chesky. Le persone avranno anche la possibilità di utilizzare l'app di Airbnb per programmare i servizi nelle proprie case quando non sono in viaggio. 🔗Leggi su Quotidiano.net