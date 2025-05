Chef Borghese in piazza Mercanti

...i fan potranno incontrare lo chef Borghese, che con la sua energia e passione per la cucina ha catturato il cuore del pubblico. Questo speciale evento celebra un decennio di avventure gastronomiche, dove si intrecciano storie, sapori e amicizie. Non perdere l'occasione di festeggiare con noi e scoprire i segreti di “4 Ristoranti”!

La trasmissione tv “Alessandro Borghese 4 Ristoranti“ taglia il traguardo dei 10 anni e spegne le candeline con uno speciale meet&greet oggi a Milano, nella centralissima Piazza dei Mercanti, a due passi da Piazza Duomo. Uno degli show più iconici approda quindi in una delle piazze più iconiche: qui chef Borghese, dalle 12, incontrerà il pubblico dei fan del suo programma ma soprattutto condividerà con loro una speciale torta da record e dei biscotti realizzati per l’occasione (fino a esaurimento scorte). 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chef Borghese in piazza Mercanti

