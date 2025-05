Che tempo farà nel weekend | arriva il vortice ma non ci tocca

Nel weekend, il tempo sarà incerto, ma il vortice in arrivo non ci colpirà direttamente. Un sistema depressionario sta infatti prendendo forma tra Marocco e Algeria, con temporali sparsi. Nelle prossime 24 ore, ci si aspetta un ulteriore approfondimento del vortice, portando cambiamenti atmosferici in alcune regioni d'Italia. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Il sistema depressionario che investirà parte d'Italia nella seconda metà della settimana sta già iniziando a svilupparsi tra il Marocco e l'Algeria, dove si osserva un primo minimo barico accompagnato da temporali sparsi. Nelle prossime 24 ore, il vortice si approfondirà ulteriormente grazie. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Che tempo farà nel weekend: arriva il vortice ma non ci tocca

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meteo Italia 10 Maggio 2024: Previsioni del Weekend, che tempo farà?

Le previsioni meteo per l'Italia indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche per oggi, venerdì 10 maggio 2024, con un weekend che promette tempo soleggiato e temperature in aumento.