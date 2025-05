‘Che spirito!’ | dal vino ai farmaci i segreti dell’alcol tra scienza cultura e ricerca

Scopri i segreti dell'alcol con "Etanolo a 360°. Che spirito!", un ciclo di tre incontri organizzato dall'Università di Ferrara. Dalla cultura del vino alla sicurezza stradale, esploreremo il ruolo dell'etanolo in vari ambiti. Un'opportunità unica per approfondire conoscenze e curiosità, a partire da giovedì 15 maggio a Palazzo Roverella. Non mancare!

Dai calici di vino alla cosmetica, passando per la sicurezza stradale: l’etanolo è ovunque. Ma quanto ne sappiamo davvero? L’Università di Ferrara risponderà a queste domande con ‘Etanolo a 360°. Che spirito!’, un ciclo di tre incontri che prenderà il via giovedì 15 maggio a Palazzo Roverella. . 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - ‘Che spirito!’: dal vino ai farmaci, i segreti dell’alcol tra scienza, cultura e ricerca

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tentativo di avvelenamento al parroco con candeggina nel vino a Cessaniti

Un tentativo di avvelenamento è stato sventato a San Nicola di Pannaconi, frazione del comune di Cessaniti in provincia di Vibo Valentia, dove il parroco don Felice Palamara ha scoperto candeggina nelle ampolle dell'acqua e del vino durante la messa.