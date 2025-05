Che frittata dell'Ajax! La squadra di Farioli pareggia in 11 vs 10 sorpasso del Psv che ora ha il match point

Una clamorosa sconfitta per l'Ajax di Farioli, che pareggia in un acceso finale 11 contro 10. Il PSV approfitta della situazione e conquista il primato in Eredivisie, portandosi a un passo dalla vittoria del titolo. Con un solo turno restante, la lotta per il campionato si fa avvincente e ricca di colpi di scena.

Ribaltone in vetta all`Eredivisie. Quando manca un solo turno alla fine del campionato olandese, il Psv è riuscito a superare l`Ajax che pure,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.