Che fine ha fatto Musk? Il magnate torna a fare l’imprenditore

Che fine ha fatto Elon Musk? Dopo un'impegnativa campagna elettorale con Donald Trump e un inizio come consulente nel Department of Government Efficiency, il magnate ha rallentato la sua attività a Washington. Ora, sembra tornare a fare l'imprenditore, focalizzandosi nuovamente su Tesla, SpaceX e xAI. Cosa ci riserverà questa nuova fase?

Dopo una campagna elettorale vivace al fianco di Donald Trump e un avvio intenso come consigliere del Department of Government Efficiency (Doge), Elon Musk sembrava aver gradualmente ridotto la sua presenza a Washington per concentrarsi sulle sue aziende: Tesla, SpaceX e xAI. Tuttavia, l’imprenditore è tornato sotto i riflettori il 13 maggio 2025 a Riyad, in Arabia Saudita, accanto al presidente Trump durante un pranzo con il principe ereditario Mohammed bin Salman e Ceo di spicco come Sam Altman e Larry Fink. Con il suo incarico al DOGE in scadenza il 30 maggio 2025, ci si chiede: cosa riserva il futuro per il visionario imprenditore? Musk d’Arabia. Qual è il motivo della presenza di Musk in Arabia Saudita? Anche se è arrivato a bordo dell’Air Force One di Trump, la visita a Riyad del patron di Tesla sembra essere dettata più da interessi imprenditoriali più che da fidato consigliere del presidente Usa. 🔗Leggi su It.insideover.com