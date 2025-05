“Che Dio ci aiuti 8” | la sorpresa di Francesca Chillemi nella clip in anteprima del finale

Scopri l'emozionante anteprima del finale dell'ottava stagione di "Che Dio ci aiuti". In onda giovedì 15 maggio su Rai1, la clip con Francesca Chillemi e il cast promette sorprese e colpi di scena. Non perdere l'occasione di scoprire cosa attende i protagonisti in questo epico gran finale!

Cosa succederà nel gran finale dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti – in onda giovedì 15 maggio su Rai1? Ecco in anteprima una clip della serie con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Maria Corso e Gaia Bella. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. GUARDA LE FOTO Francesca Chillemi con la figlia Rania: le foto più belle in famiglia. Le novità dell’ottava stagione. Novità è la parola chiave per l’ottava stagione, tra new entry e graditi inattesi ritorni, Suor Azzurra si troverà di fronte a una nuova sfida: trasferirsi a Roma e impedire la chiusura della casa-famiglia La Casa del Sorriso. Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi, nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, e di occuparsi delle ragazze ospiti della casa-famiglia nella Capitale che non solo rischia la chiusura, ma ha bisogno della sua energia e del suo cuore. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - “Che Dio ci aiuti 8”: la sorpresa di Francesca Chillemi nella clip in anteprima del finale

Che Dio ci aiuti 8 in replica, dove rivedere i nuovi episodi?

Riporta tvserial.it: Cerchi gli episodi di Che Dio ci aiuti 8 in replica? Al via da giovedì 27 febbraio 2025 il nuovo atteso capitolo della fiction che saluta Francesca Chillemi come interprete di Suor Azzurra. La serie ...

Che Dio ci Aiuti

Secondo davidemaggio.it: Il giovedì sera di Rai 1 torna ad ospitare le storie di Che Dio ci Aiuti: nelle dieci nuove puntate dell’ottava stagione Suor Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà mettersi alla prova ...

Che Dio ci aiuti, salta la puntata finale: fan in attesa della nuova data VIDEO

ilgazzettino.it scrive: L’8 maggio, mentre il mondo intero applaudiva all’elezione del nuovo Papa Leone XIV, su Rai 1 è scoppiato il caos: la puntata finale di Che Dio ci Aiuti è stata improvvisamente cancellata ...

