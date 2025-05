Chanel Totti compie 18 anni | doppia festa una con papà Francesco e una con mamma Ilary

Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha festeggiato il suo 18° compleanno con una doppia festa. Martedì 13 maggio, l'importante traguardo è stato celebrato sia con papà Francesco che con mamma Ilary, rendendo questo giorno ancora più speciale e memorabile. Scopri tutti i dettagli su Perizona.it!

Martedì 13 maggio Chanel Totti ha compiuto 18 anni e ha festeggiato due volte. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Chanel Totti, festa per i 18 anni: papà Francesco le porta a sorpresa la torta

Chanel Totti ha compiuto 18 anni il 13 maggio 2025: alla sua festa di compleanno era presente papà Francesco Totti che a sorpresa le ha portato la torta.

Chanel Totti compie 18 anni: la sorpresa del padre e la reazione di Ilary

Chanel Totti compie 18 anni: festa a mezzanotte con papà Francesco Totti e dedica di Ilary Blasi alla figlia.

Chanel Totti compie 18 anni, guarda la sorpresa di papà Francesco

Chanel Totti compie 18 anni. Allo scoccare della mezzanotte i primi festeggiamenti con gli amici e l'ex calciatore.

