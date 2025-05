Champions League parlamentari tifosi dell’Inter a caccia dei biglietti per la finale | La Russa avrà un posto d’onore

La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain accende l'entusiasmo dei membri dell'Inter Club Parlamento, impegnati nella frenetica ricerca di biglietti. Tra loro spicca il presidente del Senato, Ignazio La Russa, accanito tifoso nerazzurro, che garantirà un posto d'onore agli altri parlamentari appassionati di calcio. Un evento che unisce sport e politica.

Per la finale di Champions League a Monaco tra Inter e Paris Saint Germain è partita la corsa ai biglietti per i membri dell'Inter Club Parlamento. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto interista, sarà sicuramente allo stadio, e si è impegnato per accontentare i parlamentari tifosi: "Siamo tutti in attesa del responso". 🔗Leggi su Fanpage.it

Finale di Champions, l’annuncio di Sala: “Per Inter-Psg pensiamo di mettere un maxischermo a San Siro”

ilfattoquotidiano.it scrive: “Per quanto riguarda la finale della Champions League che si disputerà a Monaco di Baviera il 31 maggio prossimo tra Paris Saint-Germain e Inter, stiamo discutendo con i nerazzurri, anche attraverso l ...

Finale Champions Inter-Psg: è caos biglietti, code e proteste dei tifosi. Il caso vip e l'annuncio di La Russa

Scrive sport.virgilio.it: È partita la vendita per i biglietti della finale di Champions tra Inter e Psg ed è subito caos: boom di richieste e polemiche, il caso tifosi vip e La Russa.

