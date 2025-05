Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia è atterrata a Lodz

La Sir Sicoma Monini Perugia è finalmente arrivata a Lódz! La squadra avrà l'opportunità di ambientarsi e familiarizzare con l'impianto che ospiterà la Final Four di Champions League. Venerdì 16, alle 20, inizierà l'atteso appuntamento europeo, con i Block Devils pronti a dare il massimo in semifinale.

Ci siamo! La squadra è atterrata a?ód? dove avrà modo di ambientarsi e prendere confidenza con l'impianto di gioco che ospiterà la Final Four di Champions League, il grande appuntamento europeo che aprirà il sipario con la prima semifinale, venerdì 16 alle 20. Saranno proprio i Block Devils ad.

