Chamila Wijesuriya uccisa da Emanuele De Maria come funzionano i permessi lavorativi per i detenuti

Il caso di Emanuele De Maria, detenuto per omicidio, solleva interrogativi sui permessi lavorativi per i carcerati. Employato come receptionist a Milano, ha tragicamente ucciso la collega Chamila Wijesuriya e ferito un altro dipendente. Analizziamo come sono regolati questi permessi e le implicazioni legali e sociali di simili episodi. Continua a leggere...

Fa discutere il caso di Emanuele De Maria, detenuto da due anni impiegato come receptionist a Milano, che ha prima ucciso la collega Chamila Wijesuriya e poi accoltellato l'altro dipendente dell'hotel Hani Nasr. Ecco come funzionano davvero i permessi per i carcerati. 🔗Leggi su Fanpage.it

