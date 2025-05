Cettina Donato Quartet all’Alexanderplatz il 15 maggio

Il Cettina Donato Quartet si esibirà all'Alexanderplatz il 15 maggio, portando nella sua musica un messaggio di ricerca e contraddizione. Un viaggio sonoro che coltiva speranza e bellezza tra le difficoltà, mostrando come le note possano diventare rifugio e rinascita. L’arte della musica si fa eco di emozioni, senza mai offrire risposte definitive.

L'articolo Cettina Donato Quartet all'Alexanderplatz il 15 maggio proviene da Il Difforme.

“To love or not to love”, il nuovo progetto di Cettina Donato dedicato a Moravia

Si legge su msn.com: MESSINA – Si chiama “To love or not to love?” ed è il nuovo progetto della pianista e direttrice d’orchestra Cettina Donato, interamente dedicato allo scrittore romano Alberto Moravia.

