Cesenatico sotto choc carabiniere minacciato con un coltello spara al ladro Ferita anche una donna

Cesenatico è in stato di shock dopo un evento drammatico: un carabiniere ha sparato a un ladro minacciato con un coltello, ma il colpo ha ferito anche una donna innocente affacciata alla finestra. La comunità è scossa da questo episodio violento che sottolinea i rischi del quotidiano impegno delle forze dell'ordine.

Nel tentativo di fermare un ladro in fuga, un colpo esploso da un militare ferisce accidentalmente una donna affacciata alla finestra 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Cesenatico sotto choc, carabiniere minacciato con un coltello spara al ladro. Ferita anche una donna

Ne parlano su altre fonti

Armato di coltello semina il panico a Cesenatico: carabiniere costretto a sparare

Secondo msn.com: Un ladro ha cercato di intrufolarsi in due abitazioni armato di un grosso coltello da cucina: dopo la fuga, è stato raggiunto alle gambe dai colpi sparati dai carabinieri ...

Alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe e armi in auto: intenso fine-settimana di controlli per i Carabinieri di Cesena e Cesenatico

Si legge su corriereromagna.it: Lo scorso fine settimana i Carabinieri delle Compagnie di Cesena e Cesenatico, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono stati denunciati otto automobilisti per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.