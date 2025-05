Cesena | carabiniere aggredito con coltello spara due feriti

A Cesena, un carabiniere ha reagito a un'aggressione armata, sparando a un ladro che lo minacciava con un coltello. L'incidente, avvenuto la scorsa notte, ha portato a due feriti: il ladro stesso e la proprietaria dell'abitazione in cui cercava di rifugiarsi. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e le dinamiche delle forze dell'ordine.

Milano, 14 mag. (LaPresse) – Un carabiniere minacciato con un coltello da un ladro ha sparato alcuni colpi con la pistola d’ordinanza, ferendo sia l’uomo inseguito sia la proprietaria della casa in cui lo stesso soggetto stava cercando di rifugiarsi. E’ accaduto questa notte intorno all’una a Cesenatico (Forlì-Cesena). Secondo quanto riferito dall’Arma, il militare, estraendo la pistola, aveva intimato al ladro di buttare il pugnale, ma quest’ultimo aveva continuato ad aggredirlo. Il carabiniere è stato così “costretto” ad esplodere alcuni colpi di pistola, prima in alto e poi alle gambe, riuscendo a neutralizzarlo e bloccarlo. Nella circostanza, uno dei colpi esplosi dal militare, di rimbalzo, ha colpito la finestra e il piede della proprietaria di casa, svegliata dall’allarme antintrusione. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cesena: carabiniere aggredito con coltello spara, due feriti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cesena, carabiniere aggredito con un coltello: spara contro il ladro, due i feriti

bologna.repubblica.it scrive: CESENA – A Cesenatico una donna è rimasta ferita a un piede da un colpo di pistola di rimbalzo. La donna era affacciata alla finestra a osservare cosa stava accadendo: un ladro, dopo aver tentato un f ...

Cesena: carabiniere aggredito con coltello spara, due feriti

Da msn.com: Milano, 14 mag. (LaPresse) – Un carabiniere minacciato con un coltello da un ladro ha sparato alcuni colpi con la pistola d’ordinanza, ferendo sia l’uomo inseguito sia la proprietaria della casa in cu ...

Aggredito da un ladro armato di coltello, carabiniere spara e lo ferisce a una gamba

Come scrive unionesarda.it: Un ladro ha aggredito un carabiniere con un coltello ed è rimasto ferito quando il militare, per difendersi, ha sparato due colpi con l'arma d'ordinanza: il primo in alto e il secondo alle gambe.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Teramo : Carabiniere spacciatore con decine di clienti arrestato dai colleghi

È successo in provincia di Teramo. Un Carabiniere di 51 anni è attualmente agli arresti domiciliari per traffico di droga.