Il Cesena festeggia l'accesso ai playoff, un traguardo che Mignani celebra con orgoglio. "Abbiamo lottato con fatica e sacrificio", afferma il tecnico, sottolineando l'importanza di aver superato avversari di valore. Ora, l'obiettivo è chiaro: puntare alla vittoria per coronare una stagione di grande impegno e determinazione.

Il Cesena giocherà i playoff. Un risultato straordinario, celebrato anche da Mignani in conferenza stampa: "Siamo arrivati in fondo con fatica e sacrificio – dichiara –. Non siamo belli come prima, ma abbiamo fatto una piccola grande impresa perché abbiamo lasciato un sacco di squadre indietro. Sono dell’idea che nell’arco di 38 partite una squadra raccolga ciò che merita, per questo bisogna fare solo complimenti ai ragazzi. In questo modo abbiamo messo la ciliegina sulla torta, ma l’imperativo ora è quello di andare ai playoff con l’idea di poterli vincere. Altrimenti non ha senso presentarci". Terza qualificazione ai playoff raggiunta su tre partecipazioni alla serie B per Mignani, che sposta però l’attenzione sui ragazzi: "Sono contentissimo per come hanno lavorato nel corso di questa stagione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena ai playoff: Mignani celebra il traguardo e punta alla vittoria

