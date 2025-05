Cesano Maderno investita dal treno al passaggio a livello morta ragazzina di 14 anni

Tragedia a Cesano Maderno, dove una ragazzina di 14 anni è stata investita e uccisa da un treno di Trenord al passaggio a livello. L'incidente è avvenuto questa sera in centro, lasciando la comunità in lutto e sconvolta per la perdita di una giovane vita.

Una ragazza è stata investita da un treno al passaggio a livello di Cesano Maderno ed è morta sul colpo. Tragedia questa sera in centro a Cesano Maderno, dove una ragazzina, di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno di Trenord in transito nei pressi del passaggio a livello di corso . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

Tragedia a Cesano Maderno: 14enne muore travolta da un treno

Riporta mbnews.it: Una ragazzina di soli 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno in transito nei pressi del passaggio a livello di corso Libertà.

Tragedia in Brianza: ragazza di 19 anni muore investita da un treno

Secondo monzatoday.it: Ancora una tragedia lungo i binari della Brianza. Una ragazza di 19 anni è morta travolta da un treno. Il dramma si è consumato intorno alle 19 di oggi, mercoledì 14 maggio, a Cesano Maderno.

Tragedia sui binari, giovane donna muore travolta dal treno

primamonza.it scrive: Tragedia sui binari a Cesano Maderno: giovane donna muore travolta dal treno. E' successo al passaggio a livello di corso Libertà, dove si trova la ex stazione ferroviaria. Muore travolta dal treno ...

