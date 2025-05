Cervinara concerto di musica classica al Festival di maggio

Domenica 18 maggio, la Chiesa di San Marciano di Cervinara ospiterà l'ottava edizione del "Festival di maggio" in onore di Enzo Cillo. L'evento vedrà un concerto di musica classica, curato dall'Orchestra Benedetto Croce e diretta dal maestro Reginaldo Nascimento, con il talentuoso violinista Pasquale come protagonista. Un'occasione per celebrare la cultura e la musica.

