Cernusco consumo di suolo Appello ai candidati sindaco | Serve un impegno concreto

Allarme speculazione a Cernusco, "meno abitanti, più mattone". L' Osservatorio Suolo e Paesaggio Nord Est Milano striglia i candidati sindaco: "Per la tutela del territorio servono impegni concreti, il 41,7% del verde è già consumato". Gli attivisti citano i dati Ispra, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, e ricordano anche che in città il prezzo al metro quadro delle case è schizzato alle stelle: oltre i 3mila 500 euro. E pure che il reddito pro capite è sopra i 35mila euro fra i primi 10 più alti della Lombardia. Così hanno contato nei programmi degli aspiranti primi cittadini quante volte compare la parola suolo e hanno promosso la giovane Valentina Tedesco ("La Città in Comune", "Sinistra in Comune" e 5Stelle), per lei cinque citazioni (una delle sue liste è tra i fondatori dell'Osservatorio); tre in quello di Claudio Mereghetti (Dimensione Cernusco, più tutto il centrodestra); due in quello di Paola Colombo (Pd e centrosinistra) e mai in quello di Danilo Radaelli ("Vivere Cernusco" e "Adesso"), l'ex consigliere "parla di Piano di governo del Territorio da rivedere in chiave partecipativa e di densificazione (condomini al posto delle vecchie villette anni Sessanta) in cui ridurre gli indici edificatori".