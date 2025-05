Cerno escluso dall' Ue sdegno dell' Unirai | Censura grave incivile e vergognosa

L'esclusione di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, dalla seduta della commissione Libe a Bruxelles ha suscitato indignazione all'interno dell'Unione Europea. Questa censura è stata definita grave, incivile e vergognosa, evidenziando preoccupazioni sullo stato di diritto e sulla libertà di stampa in Italia, su cui il gruppo di Fratelli d'Italia aveva richiesto un intervento.

L'esclusione del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, dalla seduta del gruppo di monitoraggio interno alla commissione Libe (libertà civili, giustizia e affari interni) a Bruxelles sul tema dello stato di diritto e libertà di stampa in Italia, dove era stato candidato a parlare dal gruppo di Fratelli d'Italia, ha provocato una forte reazione dell'Unirai. Con una nota ufficiale, il sindacato dei giornalisti Rai ha espresso "sdegno e indignazione" e definito la censura dell'Ue "grave, incivile e vergognosa" perché "colpisce non solo un professionista con un lungo impegno sui diritti civili, ma anche il principio stesso di pluralismo che dovrebbe ispirare ogni istituzione democratica". Lo riporta l'Ansa. Quanto accaduto "è chiaro: il pensiero critico, libero, non allineato viene sistematicamente espulso dagli spazi che dovrebbero essere aperti a tutti", fa sapere l'Unirai. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cerno escluso dall'Ue, sdegno dell'Unirai: "Censura grave, incivile e vergognosa"

