Cerno escluso dalla commissione Libe | il fascismo è a sinistra

L’esclusione di Cerno dalla commissione LIBE solleva interrogativi sul ruolo del fascismo nella dialettica politica contemporanea. Non potendo discutere temi cruciali come lo stato di diritto e la libertà di stampa in Italia, il suo silenzio lascia spazio a riflessioni sul dibattito democratico e sull’influenza dei partiti, in particolare di Fratelli d'Italia.

Cerno non potrà intervenire sul tema dello stato di diritto e libertà di stampa in Italia, dove era stato candidato a parlare dal gruppo di Fratelli d'Italia

