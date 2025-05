Cerno censurato in commissione Libe | il fascismo è a sinistra

Cerno, censurato nella commissione LIBE, non avrà l'opportunità di discutere temi cruciali come lo stato di diritto e la libertà di stampa in Italia. La sua esclusione emerge in un contesto dove si dibatte anche sull'associazione tra fascismo e sinistra, lasciando il campo aperto a interpretazioni e polemiche in un momento delicato della politica italiana.

Cerno non potrà intervenire sul tema dello stato di diritto e libertà di stampa in Italia, dove era stato candidato a parlare dal gruppo di Fratelli d'Italia 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cerno censurato in commissione Libe: “il fascismo è a sinistra”

Cerno censurato in commissione Libe: "Il fascismo è a sinistra"

Scrive iltempo.it: "Domani avrei dovuto partecipare ad un incontro sulla libertà di stampa in Italia in programma al Parlamento Europeo ma hanno comunicato ...

Cerno censurato in Europa, la solidarietà di Rizzo: "La democrazia vale solo se parlano loro"

Segnala iltempo.it: Tommaso Cerno censurato dall'Unione europea. Quando si parla di libertà di stampa, porte chiuse a Bruxelles per il direttore de Il Tempo ...

Ranucci sì, Cerno no: al Parlamento Ue censurato chi non è di sinistra

Secondo msn.com: In commissione libertà civili, giustizia e affari interni negato l'intervento al direttore de Il Tempo. Ma parleranno il direttore di Fanpage e il conduttore di Report. "Il fascismo è a sinistra" ...

