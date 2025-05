Ceriano Laghetto sorpresi di notte a spingere una moto appena rubata da una villetta 2 in manette

Nella notte di lunedì 12 maggio, a Ceriano Laghetto, due uomini di 56 e 30 anni sono stati arrestati mentre spingevano una moto rubata da una villetta. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha interrotto la loro fuga in via San Francesco d'Assisi, portando entrambi in manette.

Sono stati sorpresi in piena notte a spingere una moto appena rubata da una villetta di Ceriano Laghetto e sono stati arrestati. E’ success nella notte di lunedì 12 maggio, in via San Francesco d’Assisi, in pieno centro cittadino, dove due uomini, di 56 e 30 anni, entrambi italiani e residenti in paese, sono stati . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

