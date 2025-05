Cercò di aggredire una ragazza al Terminal bus di Termoli | arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato per tentata violenza sessuale al terminal bus di Termoli. L'aggressione, avvenuta l'11 aprile, è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, che hanno salvato la vittima. Il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Ascoli, dove affronterà le accuse a suo carico.

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato e tradotto nel carcere di Ascoli perché accusato di tentata violenza sessuale. La sua aggressione è stata sventata solo grazie all’intervento di alcuni passanti. I fatti risalgono a venerdì 11 aprile quando al terminal bus di Termoli, in provincia di Campobasso, un 18enne – di origini nordafricane senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati – avrebbe avvicinato una ragazza di un anno più grande con l’intento di aggredirla. A quanto si apprende, il ragazzo, approfittando della solitudine del luogo, l’avrebbe immobilizzata, palpeggiata e denudata parzialmente. Il 18enne però è stato fermato dall’intervento provvidenziale di quattro giovani passanti che, intuendo quanto stava accadendo, hanno aiutato la vittima. Il 18enne è riuscito a fuggire venendo poi intercettato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dai carabinieri di Termoli e Larino con l’aiuto dei colleghi marchigiani. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it