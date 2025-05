C’erano una volta i referendum ma c’era anche Marco Pannella Ora servono per le guerre interne al Pd

C'era una volta il referendum, simbolo di democrazia e partecipazione, e Marco Pannella, un'icona della lotta per i diritti. Oggi, però, i referendum sembrano più strumenti per le tensioni interne al PD. L'8 e 9 giugno si vota su cinque questioni: quanti davvero le conoscono? Eppure, nel dibattito, le opzioni "mare o montagna" sembrano dominare.

Alzi la mano quel lettore del difforme.it che conosce davvero i cinque quesiti sui quali si vota l’8 e il 9 giugno . tranquilli: anch’io sono andati a leggerli prima di scrivere questo pezzo. Andare al mare (Craxi sui referendum di Mario Segni) o in montagna non è un reato. Se a dirlo è il presidente del Senato, seconda carica istituzionale, è inelegante e un filo mediocre. Votare, però, è sempre un ottimo esercizio di salute mentale e intellettuale. Mancherà il quorum? Poco importa a Schlein: lei vuole i referendum per mettere definitivamente all’angolo i riformisti e le voci critiche. Prendersi il Pd e portarlo in dote al fratello italiano di Jean-Luc Melénchon: Maurizio Landini. Con lui, Conte, Fratoianni e Bonelli dare vita alla sinistra più “oltre”. Bella, barricadiera e trionfalmente perdente “nei secoli dei secoli” L'articolo C’erano una volta i referendum, ma c’era anche Marco Pannella. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - C’erano una volta i referendum, ma c’era anche Marco Pannella. Ora servono per le guerre interne al Pd

