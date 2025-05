Centro sportivo Bione Nuova offerta riqualificazione più vicina

Il centro sportivo Bione di Lecco sta per vivere una nuova opportunità di riqualificazione. Il gruppo Intesa, composto da imprenditori e finanziatori, ha presentato una proposta rinnovata dopo il rifiuto della precedente. Questa iniziativa mira a valorizzare l'impianto comunale, offrendo opportunità di sviluppo per la comunità e per gli sportivi locali.

Una nuova proposta per la riqualificazione del centro sportivo comunale di Lecco. L’hanno presentata sempre i privati del gruppo Intesa, una cordata composta da imprenditori e finanziatori di diverse realtà. Ci avevano già provato, ma la loro prima proposta era stata cassata, come quella di altri 6 soggetti su 15 selezionati per una prima manifestazione d’interesse, perché troppo costosa, più di 20 milioni. Ora hanno abbassato le pretese. Lo conferma il sindaco Mauro Gattinoni, interpellato in merito durante l’ultima seduta di Consiglio comunale da Corrado Valsecchi, capogruppo di minoranza di Appello per Lecco. "È la stessa cordata che fa capo al gruppo Intesa che in passato aveva già presentato un progetto che avevamo bocciato per l’enormità dei costi a carico del Comune", sono le parole del primo cittadino. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro sportivo Bione. Nuova offerta riqualificazione più vicina

Su questo argomento da altre fonti

Centro sportivo Bione. Nuova offerta riqualificazione più vicina

Segnala ilgiorno.it: Una nuova proposta per la riqualificazione del centro sportivo comunale di Lecco. L’hanno presentata sempre i privati del gruppo ...

Bione, dai privati una nuova proposta di riqualifica: “In corso le valutazioni”

Si legge su msn.com: E’ pervenuta nelle scorse settimane una proposta progettuale per la riqualifica del Centro Sportivo Comunale Al Bione, a “firmarla” una cordata di privati con ipotesi di project leasing.

Bione: nuova proposta sul tavolo, ma il futuro resta incerto

Da leccotoday.it: Gattinoni conferma l'arrivo di un nuovo progetto per il centro sportivo, ridimensionato nei costi rispetto al precedente ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti vince la battaglia legale per il controllo del centro sportivo della Longarina

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha ottenuto una significativa vittoria legale nella sua separazione dalla ex moglie Ilary Blasi.