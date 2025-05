Centro autismo lettera aperta di Esposito Mid al Sindaco

In questa lettera aperta, Giovanni Esposito, coordinatore regionale del M.I.D., si rivolge al sindaco di Avellino, Laura Nargi, per sollecitare un’attenzione maggiore verso le necessità delle persone con autismo. Con una richiesta di impegno e supporto, Esposito esprime la sua volontà di collaborare per migliorare le condizioni della comunità.

Tempo di lettura: 3 minuti Lettera aperta di Giovanni Esposito, coordinatore regionale del M.I.D. alla sindaca Laura Nargi: ” Cara Laura sindaco di Avellino ti scrivo scusandomi con te del disturbo per chiederti ufficialmente e pubblicamente,col dovuto rispetto indubbiamente, di occuparti insieme a me, portatore di interessi generali e diffusi, delle problematiche dei nostri concittadini con autismo residenti nel nostro territorio comunale ancor più di quanto insieme finora abbiamo già fatto insieme nel rimuovere le barriere architettoniche nel centro città e precisamente intorno al Palazzo di Giustizia. Insieme a te, alla tua sensibile attenzione e al tuo cuore grande sempre rivolto ad Avellino e agli avellinesi, soprattutto ai più deboli, vorrei poter affrontare e portare finalmente a conclusione in particolar modo la questione legata ancora al Centro per l’Autismo di Contrada Serroni, rispetto al completamento dei lavori in riferimento a come ben sai le risalite di umidità e muffa lungo le pareti della struttura, l’affidamento della medesima struttura in comodato d’uso gratuito all’A. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centro autismo, lettera aperta di Esposito (Mid) al Sindaco

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centro autismo nella Bat, lettera aperta dei genitori: «Un silenzio assordante da parte della politica»

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: In relazione al caso del nuovo centro per l’autismo che sarebbe stato assegnato in gestione alla fondazione della famiglia della sindaca di Andria BARI - Una lettera aperta per stigmatizzare ...

Avellino, dodici anni fa la lettera per il centro autismo: a vuoto l'appello del Papa

Riporta ilmattino.it: Una battaglia per il diritto alla salute e all'assistenza di ragazzi e famiglie tuttora in corso, quella per l'apertura del Centro per l'autismo di ... su bianco in una lettera giunta, all'epoca ...

Allievi con autismo, scaduto protocollo MIM-MSAL. Criticità e interventi proposti da APRI e IACABAI

Segnala orizzontescuola.it: Aumento delle diagnosi di autismo Nella lettera, APRI e IACABAI parlano ancora di come l’aumento delle diagnosi di autismo era prevedibile e sarà ancora più forte nel futuro. Lo dimostrano i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

New York: Ritrovata una capsula del tempo vecchia di 103 anni. All'interno la lettera di un italiano

Le squadre che lavoravano al restauro di un edificio storico nello stato di New York hanno scoperto una capsula del tempo vecchia di un secolo, 103 anni,contenente quattro monete rare e due lettere di uomini che avevano lavorato a un precedente progetto di restauro.