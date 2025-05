Cento giorni del governo Trump solo un italiano su cinque ne approva le scelte

In un contesto internazionale segnato da instabilità e con la storica nomina di un Papa statunitense, Donald Trump celebra i suoi primi 100 giorni di governo. Tuttavia, solo un italiano su cinque si dichiara soddisfatto delle sue scelte, riflettendo un clima di scetticismo e preoccupazione rispetto alla sua leadership.

ROMA (ITALPRESS) – In uno scenario geopolitico turbolento, in cui si è inserita anche la nomina del nuovo Papa che, per la prima volta nella storia, ha origini statunitensi, il Presidente americano Donald Trump ha raggiunto il traguardo dei primi 100 giorni di governo. Una tappa simbolicamente molto importante e che è diventata una sorta di “prova del fuoco” in cui ogni leader indirizza le proprie scelte e le proprie strategie politiche e arrivano i primi veri giudizi da parte del popolo. Nel complesso, nel nostro Paese, quasi due terzi dei cittadini bocciano quello che è stato l’operato di Trump in questi primi 3 mesi, mentre 1 su 5 (il 20,4%) ne approva le scelte. Ad esprimere il maggior consenso sull’operato di Trump troviamo soprattutto gli elettori di Forza Italia e della Lega di Matteo Salvini. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Cento giorni del governo Trump, solo un italiano su cinque ne approva le scelte

