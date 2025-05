Cencione sopralluoghi terminati | Al via la rimozione della terra

Cencione avvia la rimozione della terra dopo aver concluso i recenti sopralluoghi. Colpito dalle frane del 14 febbraio e 14 marzo, il comune monitora attentamente la situazione. Il sindaco Simone Giglioli attende il report dei tecnici per valutare gli scenari futuri e le misure necessarie per garantire la sicurezza della comunità.

Gli ultimi sopralluoghi sono stati effettuati nei giorni scorsi e si sono conclusi. Lo stato di salute del Cencione, colpito dalle frane del 14 febbraio e del 14 marzo, è sotto la lente. Il sindaco Simone Giglioli attende ora il report dei tecnici per capire bene quali scenari ci sono davanti. Ma una cosa è certa: "Nei prossimi giorni, dopo un’analisi ed un confronto sulle relazioni tecniche, affideremo i lavori di rimozione del materiale franato, questo ci consentirà di iniziare a programmare una riapertura ". Ovviamente, come previsa il sindaco, non potrà essere una riapertura totale dell’area di sosta, ovvero con la pian disponibilità dei posti auto com’era prima del 14 febbraio quando ci fu il primo smottamento da crinale soprastante piazza Fonti alle Fate. "Sarà una riapertura parziale – aggiunge Giglioli –. 🔗Leggi su Lanazione.it