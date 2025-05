Celiachia in crescita a Bologna | i numeri e le iniziative di sensibilizzazione

A Bologna, la celiachia continua a crescere, coinvolgendo un numero crescente di persone. Dal 10 al 18 maggio, si svolge una settimana dedicata alla sensibilizzazione su questa patologia, che in Italia colpisce circa 600.000 individui, di cui 400.000 ignari della propria condizione. Il servizio Igiene Alimenti e Nutrizione attua iniziative nelle scuole primarie e secondarie per informare e educare.

