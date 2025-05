Cede la facciata di una palazzina | strada chiusa al traffico pedonale e veicolare

Attimi di paura in via Arigni, dove la facciata di una palazzina si è letteralmente distaccata, precipitando sulla strada sottostante. Una parte del rivestimento esterno si è sganciata in blocco, generando preoccupazione tra i passanti. Fortunatamente, al momento dell'incidente non ci sono stati feriti, ma l'accaduto ha suscitato allerta per la sicurezza dell'edificio.

Attimi di paura in via Arigni, dove una parte del rivestimento esterno di un edificio residenziale si è staccata precipitando sulla sede stradale. Le mattonelle dell'intonaco, che componevano l'intera facciata, si sono sganciate in blocco, finendo sull'asfalto sottostante.

