Cecilia Rodriguez è in dolce attesa: l'attesissimo annuncio arriva direttamente dai suoi profili social. Dopo settimane di indiscrezioni e rumor, la conferma della gravidanza è finalmente realtà. Con un post emozionante e poetico, la showgirl ha condiviso la gioia di questo nuovo capitolo della sua vita insieme a Ignazio.

Cecilia Rodriguez è incinta: l’annuncio sui social. Un nuovo capitolo nella vita di Cecilia e Ignazio, arriva la conferma della gravidanza. I gossip si rincorrevano nell’aria da tempo e ora è arrivata la conferma: Cecilia Rodriguez è incinta. Con un post tenero e poetico pubblicato sui social, la showgirl argentina ha annunciato l’attesa della sua prima figlia, Clara Isabel, mettendo fine alle voci di crisi con Ignazio Moser e dando forma a un sogno coltivato nel silenzio. *“Ti sei fatta desiderare”*, scrive Cecilia, rivolgendosi direttamente a quella piccola vita che già palpita e che ha scelto il momento giusto per farsi annunciare. In poche righe cariche d’emozione, la coppia condivide l’intimità di un’ecografia, la visione di un minuscolo nasino, il battito che rimbomba forte nel cuore di due genitori in attesa. 🔗Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Cecilia Rodriguez è incinta: l’annuncio sui social

