C' è un bimbo di tre anni in difficoltà respiratoria E' codice rosso corsa contro il tempo di notte per salvarlo

Nel cuore della notte, un bimbo di tre anni lotta per respirare, mentre il tempo scorre inesorabile. "Ore 2:14, codice rosso", una chiamata d’emergenza che segna l'inizio di una corsa frenetica per salvarlo. Ma un errore fatale nell'indirizzo complica la situazione, mettendo a rischio la vita di un piccolo innocente.

"Ore 2:14 la chiamata passata dalle forze dell'ordine, codice rosso. 3 anni difficoltà respiratoria". È la richiesta di aiuto giunta al 118, come riporta l'Associazione Nessuno Tocca Ipocrate. "Alle 2:17 partenza in pochi minuti si arriva sul target .peccato che il civico era sbagliato.

